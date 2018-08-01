Паводок на юге Корсики уносит первые жизни

Число жертв паводка на юге Корсики достигло четырех человек, среди погибших есть ребенок. Еще один турист по-прежнему числится пропавшим без вести. Двое человек сумели выбраться из воды.

В момент, когда воды местных горных ручьев быстро поднялись из-за сильных ливней и вышли из берегов, в районе каньона находилась группа из семи туристов. На их поиски были отправлены три самолета.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру города Аяччо (административный центр Корсики), паводок случился в районе каньона Зойку, на юге острова. Это место пользуется популярностью у любителей активного отдыха.

На месте происшествия работает группа криминалистов и жандармов. Экстренные службы пытаются устранить последствия стихии.