Вашингтон не будет менять систему ядерного сдерживания из-за РФ

Глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Вашингтон не намерен менять систему ядерного сдерживания, несмотря на то, что у России есть новейшие ударные средства, такие, как океанская многоцелевая система "Посейдон". Генерал считает, что подобные системы не дают РФ преимуществ, передает ТАСС.

Хайтен считает, что сдерживание составляется из способности навязать противнику цену и, с другой стороны, лишить его преимуществ. И та, и другая сторона – как США, так и Россия – к этому в настоящий момент и при существующей структуре стратегических сил равно способны, считает генерал. Новые вооружения не влияют на данное уравнение, уверен Хайтен.

Вместе с тем он признал, что Россия опережает США в области разработки гиперзвукового оружия. Также в этом вопросе американские силы уступают Китаю.

Океанская многоцелевая система "Посейдон" оснащена ядерным двигателем. Она способна наносить удары по корабельным ударным и авианесущим группировкам. Имеет ядерные и обычные боезаряды, способные гарантированно уничтожить такую цель, как, к примеру, военно-морская база.