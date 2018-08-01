Пьяный турист на глазах посетителей зарезал сотрудника кафе в Анапе

Ссора выпившего туриста с жарившим мясо на огне сотрудником кафе в анапском поселке Витязево завершилась убийством последнего — его зарезали на глазах многочисленных посетителей. Камера наблюдения запечатлела трагический инцидент, который произошел вечером 30 июля.

Что стало причиной конфликта, предстоит выяснить следователям. Очевидцы утверждают, что пьяный отдыхающий изначально был настроен агрессивно и после короткого разговора с готовившим шашлык 43-летним уроженцем Армении набросился на него с кулаками. Сотрудник кафе отступил, но упал на асфальт. В этот момент за него попытались заступиться другие посетители, но турист тут же всадил ему в живот нож, а сам набросился на мешавших чинить ему расправу.

На кадрах видно, что раненый самостоятельно поднялся на ноги и отошел в сторону, но спасти ему жизнь врачам не удалось.

Злоумышленника задержали очевидцы, сейчас он находится под стражей. В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".