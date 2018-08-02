Трамп поручил представителю США на переговорах рассмотреть вопрос пошлин для КНР

США могут установить для Китая пошлины в размере 25 процентов. Ранее планировалось, что китайские товары и услуги будут облагаться 10-процентой пошлиной.

Поручение о рассмотрении введения пошлин нового размера Дональд Трамп дал Роберту Лайтхайзеру – американскому представителю на торговых переговорах, передает ТАСС.