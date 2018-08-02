В Москве пройдет предварительное слушание по делу полковника Захарченко

Пресненский суд Москвы в четверг начнет рассмотрение уголовного дела Дмитрия Захарченко -бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД. Полковник-миллиардер находится под стражей с 10 сентября 2016 года.

Заседание пройдет в закрытом режиме; на нем будет назначена дата рассмотрения дела по существу, сообщает "Интерфакс".

Захарченко получил известность после того, как в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8-9 млрд рублей (эти деньги уже перечислены в государственный бюджет).

Полковник находится под стражей с 10 сентября 2016 года. Его обвиняют во взятках, а также в том, что он мешал работе правоохранительных органов. Речь идет о якобы полученных Захарченко 800 тыс. евро от ресторатора Меди Дусса и от него же — 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

Кроме того, бывший полицейский предупредил о предстоящих обысках Ларису Марчукову — сестру финансового директора "Нота-банка".

Расследование еще по двум эпизодам получения Дмитрием Захарченко взяток продолжается.

Свою вину он не признает ни по одному из эпизодов.