В Европе арестованы украинские хакеры, одного передали США

Американские власти выдвинули обвинение против трех украинских хакеров и добиваются их экстрадиции.

Дмитрия Федорова, Федора Гладыра и Андрея Колпакова причисляют к кибергруппировке ФИН 7. Задержали обвиняемых в Европе: одного взяли на территории Польши, второго в Испании. Третьего — Федорова — арестовали в Германии и уже успели передать американской стороне.

В США уверены, что тройка хакеров стоит за похищением данных у американских компаний на территории 47 штатов, передает "Россия 24".