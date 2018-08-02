Tesla несет рекордные убытки, но не унывает

Во втором квартале 2018 года компания Tesla понесла рекордные убытки. Согласно предоставленной компанией отчетности, они составили 717,5 миллиона долларов. Основная причина убытков – вложения в новые модели, такие как электрокар Model 3.

Tesla уверяет инвесторов, что показатели по прибыли от Model 3 постепенно станут положительными, передает РИА Новости. Уже в третьем квартале текущего года, по прогнозам компании, валовая прибыль вырастет до 15 процентов. Tesla планирует выпустить в третьем квартале до 50-55 тысяч электрокаров Model 3. А в четвертом квартале прибыль увеличится до 20 процентов – из-за сокращения производственных издержек.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Tesla на фоне усиления торговой войны США и Китая собирается вложить в строительство завода в КНР пять миллиардов долларов.

Model 3 – первая модель электрокара, ориентированная на массовый рынок. Она способна разгоняться до 100 километров в час за 4,5 секунды и ехать с максимальной скоростью 320 километров в час. Ее запас хода – 520 километров. Стоимость электрокара составляет около 40 тысяч долларов.