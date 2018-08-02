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2 августа 201803:48

Арестован топ-менеджер Urban Group

Global Look Press

Савеловский суд Москвы санкционировал арест одного из высокопоставленных менеджеров Urban Group, гендиректора "Ивастроя" Андрея Пучкова в связи с уголовным делом о злоупотреблении полномочиями.

Уголовное дело на него было заведено в середине июля этого года.

Следствие подозревает "Ивастрой" в том, что она собрала 6,7 млрд рублей с дольщиков, но не ввела в эксплуатацию объекты жилищного комплекса "Лайково", который строила в Одинцовском районе Подмосковья с 2016 года, сообщает ТАСС.

Urban Group являлась одним из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. В конце мая компания приостановила продажи недвижимости в своих жилых комплексах, а пять компаний-застройщиков группы были признаны банкротами.

В рамках конкурсного производства строительство объектов Urban Group будет возобновлено за счет средств федерального и подмосковного бюджетов, а также средств Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

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