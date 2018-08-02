Пилот рухнувшего в Мексике самолета пришел в сознание

Пилот самолета Embraer 190, рухнувшего в Дуранго, пришел в сознание. Врачи говорят, что прогноз на его восстановление – положительный. Пилоту была сделана операция.

Всего в самолете находились 103 человека (99 пассажиров и пятеро членов экипажа). Никто не погиб, передает РИА Новости. В результате крушения пострадали 98 человек. Некоторые из них уже выписаны из больниц.

Крушение произошло почти сразу после взлета. Самолет, вылетавший в Мехико, не успел набрать высоту и упал. Ранее сообщалось, что найдены его бортовые самописцы.