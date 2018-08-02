Дорогу велосипедистам и дипломатам: в правительстве готовят новые дорожные знаки

В правительстве рассматривается проект о введении новых дорожных знаков, касающихся велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса.

На рассмотрении находятся знаки "Велосипедная зона" и "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса", сообщили в Минтрансе. Представитель ведомства отметил, что инициатив относительно других знаков в министерство не поступало.

Он напомнил, что с июля в стране вступили в силу положения о новых дорожных знаках, касающихся экологических классов автомобилей. Их применение даст возможность вводить запреты на проезд транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ, сообщает РИА Новости.