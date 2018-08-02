30 коварных аккаунтов: Госдеп приветствовал удаление страниц в FB и Instagram

Госдепартамент приветствовал решение компании Facebook об удалении более 30 аккаунтов, управляемых из-за пределов США. Об этом заявила представитель ведомства Хизер Науэрт.

По заявлению компании Facebook, страницы (их названия не раскрыты) были удалены в рамках борьбы с распространением недостоверной информацией​​​.

Науэрт отметила, что эти аккаунты разжигали "рознь и насилие" в США и что Госдеп призывает "предпринять агрессивный подход к этой коварной проблеме".

Ответственность за содержание удаленных аккаунтов возложены на "Россию и других враждебных игроков", сообщает РИА Новости.