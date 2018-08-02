В Кемерове жилой дом эвакуирован из-за пожара

В Кемерове произошел пожар в жилой пятиэтажке, расположенной в центре города (улица Красная, дом 16). Жильцы были эвакуированы, с огнем борются несколько пожарных подразделений.

На первом этаже дома находятся кофейня, бюро путешествий и аптека. Причины возгорания устанавливаются.