В заливе Находка обнаружено тело погибшего: скорее всего, это гражданин КНДР

В заливе Находка спасатели обнаружили тело, как предполагается, утонувшего иностранца.

30 июля спасатели получили сигнал о том, что в районе автовокзала Находки в море утонул гражданин КНДР. В течение трех суток шли поиски погибшего, передает ТАСС. Предполагается, что найденное тело – утонувшего гражданина Северной Кореи. Официальное подтверждение появится после процедуры опознания.