WhatsApp будет брать деньги с бизнес-пользователей

Популярный мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, будет брать деньги с компаний, которые рассылают рекламные и сервисные сообщения своим клиентам. При этом стоимость таких сообщений будет от 0,5 до 9 центов – в зависимости от страны.

Это, по мнению компании, позволит навести порядок в чатах пользователей. Кроме того, бизнес-клиенты станут более избирательными при рассылке своих сообщений, передает Reuters.

Вместе с данным нововведением WhatsApp предложит компаниям новые функции, облегчающие общение с клиентами.