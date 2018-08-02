2 августа 201806:00
WhatsApp будет брать деньги с бизнес-пользователей
Популярный мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, будет брать деньги с компаний, которые рассылают рекламные и сервисные сообщения своим клиентам. При этом стоимость таких сообщений будет от 0,5 до 9 центов – в зависимости от страны.
Это, по мнению компании, позволит навести порядок в чатах пользователей. Кроме того, бизнес-клиенты станут более избирательными при рассылке своих сообщений, передает Reuters.
Вместе с данным нововведением WhatsApp предложит компаниям новые функции, облегчающие общение с клиентами.
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