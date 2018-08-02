Восстановление сирийского Алеппо пройдет в три этапа

Сирийские власти приступили к реализации государственной программы по восстановлению населенных пунктов в освобожденной от боевиков провинции Алеппо.

По словам заместителя губернатора провинции, программа включает три этапа: подготовка инфраструктуры (водоснабжение, электрификация); адресная помощь семьям и возвращение жителей в свои дома, сообщает ТАСС.

В настоящее время в провинцию вернулись уже более 1 млн человек, в том числе сюда приехали вынужденные переселенцы из других провинций страны, а также домой вернулись те, кто нашел временное убежище за рубежом — в Ливане, Иордании и Турции.

Операция по полному освобождению провинции Алеппо от боевиков завершилась в конце 2016 года. После окончания операции в провинции работали российские саперы, которые занимались разминированием территории.