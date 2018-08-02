Минобороны опубликовало архивные материалы об истории ВДВ

Уникальные исторические документы ко Дню Воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа, опубликовали на сайте Минобороны. Рассекреченные архивные материалы посвящены зарождению ВДВ, истории появления голубого берета и нарукавного знака.

Также на портале можно посмотреть документы времен Великой Отечественной войны о боевом применении воздушно-десантных войск в боях с немецко-фашистскими захватчиками и ознакомиться с материалами о легендарных командующих ВДВ.

Сегодня из-за празднования Дня ВДВ в столице перекроют улицу Ильинка на отрезке между Биржевой и Красной площадями. Ограничения действуют с 6 утра до 16 часов, передает "Россия 24".

Под вопросом в этом году традиционное купание в фонтанах. Как отметил заместитель командующего воздушно-десантными войсками, фонтаны нужны для красоты, а не для того, чтобы в них находились бывшие десантники, и что такой традиции никогда среди военных не было.