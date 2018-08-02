Спасательную операцию альпиниста Гукова полностью покрыла его страховка

Сегодня, 2 августа, врачи решат, когда спасенный в горах Пакистана российский альпинист Александр Гуков сможет вернуться на родину. Об этом телеканалу "Россия 24" рассказали в Федерации альпинизма России. Также там отметили, что несмотря на то, что Гуков сейчас в госпитале с сильным обморожением, медики отмечают -- есть положительная динамика.

Накануне спортсмен дал первое после спасения интервью. Спасательную операцию полностью покрыла страховка -- стоило это 20 тысяч долларов. Александр Гуков и его погибший напарник Сергей Глазунов были застрахованы на 35 тысяч каждый.

Почти неделю альпинист Гуков провел практически без еды и связи. Он смог закрепиться в так называемой "полке" — небольшом углублении скалы. Во время подъема Глазунов сорвался и погиб. Поиски его тела временно приостановлены в связи с погодными условиями.