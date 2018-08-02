Пожар в жилом доме в Кемерове: открытое горение ликвидировано

Пятиэтажный дом загорелся в Кемерове. По предварительным данным, огонь вспыхнул на чердаке. К этому часу открытое горение ликвидировали. С пожаром боролись более десяти единиц техники. Идет проливка конструкции водой. Площадь возгорания уточняется, передает телеканал "Россия 24".

Из дома эвакуировали около пятидесяти жильцов. О погибших и пострадавших не сообщается. Пятиэтажка находится в центральном районе города, рядом стоят другие жилые дома. Но пожарные утверждают, что соседним зданиям огонь не угрожал.