Авиакомпанию "Якутия" оштрафуют на 100 тысяч рублей за задержку рейсов

Авиакомпанию "Якутия" привлекут к административной ответственности за задержку авиарейсов. Сообщение об этом появилось на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В мае этого года по вине компании более чем на 2 часа были задержаны 24 самолета.

Теперь "Якутии" грозит предупреждение или административный штраф в размере 100 тысяч рублей, передает телеканал "Россия 24". Гендиректору авиакомпании уже внесено представление прокуратуры. В нем требуется принять меры по предотвращению подобных нарушений в дальнейшем.