В США боятся сразу раскрывать показания Марии Бутиной

Комитет сената США по разведке готов раскрыть показания задержанной в США Марии Бутиной. Но первое время эти данные не будут преданы широкой огласке. Об этом заявил адвокат арестованной россиянки Роберт Дрисколл.

Он также отметил, что за несколько месяцев до ареста Бутина давала показания в сенате около восьми часов и представила тысячи документов. Но какие именно вопросы ей задавали сенаторы, адвокат не уточнил.

Россиянку обвиняют в незарегистрированной деятельности в качестве агента иностранного государства. Ей грозит до 15 лет тюрьмы, передает телеканал "Россия 24".