Жертвами аномальной жары стали 73 жителя Мексики

В мексиканском штате Нижняя Калифорния Северная из-за жары погибли 73 человека в возрасте от 25 до 60 лет. При этом шестеро из них умерли от полученного теплового удара. Многие из жертв страдали заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, легких. Причиной этих заболеваний во многих случаях была наркозависимость, передает ТАСС.

В ряде мексиканских регионов из-за жары введен режим ЧС. Граждане получают помощь из специального фонда.