В Индии введут смертную казнь за морское пиратство

Правительство Индии одобрило законопроект, предусматривающий смертную казнь или пожизненное заключение в отношении морских пиратов.

В настоящее время, по мнению местных юристов, наказание слишком мягкое – тюремный срок, а для борьбы с пиратами требуются меры самые строгие.

После пятилетнего затишья пиратство в Индийском океане, особенно в районе Африканского рога, а также других регионов Африки, снова активизируется. За последние месяцы произошло несколько нападений на торговые суда. Индийским военным кораблям приходится иногда оказывать помощь морякам, атакованным преступниками, сообщает ТАСС.