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2 августа 201807:57

Роман Еременко может продолжить карьеру в китайской лиге

EPA

Полузащитник сборной Финляндии Роман Еременко рассматривает вариант продолжения карьеры в одном из китайских клубов. Срок двухлетней дисквалификации бывшего футболиста "Рубина" и ЦСКА истекает в октябре.

В октябре 2016 года в допинг-пробе игрока ЦСКА были обнаружены следы кокаина. Роман был дисквалифицирован на два года. Контракт Еременко с армейцами истек, и финский футболист русского происхождения стал свободным агентом. Появлялась информация о возможном появлении Еременко в "Спартаке", где выступает его младший брат Сергей. Но, скорее всего, Роман будет играть в Китае.

"Роман может приступить к тренировкам в составе профессиональной команды с 7 августа, а играть в футбол – с 7 октября. Пока неизвестно, будет ли футболист работать с какой-то из команд с августа. Сейчас у него отлажен тренировочный процесс дома в Хельсинки. Что касается продолжения карьеры – у Еременко есть предложения от нескольких китайских клубов, и с нового года он, с большой вероятностью, продолжит карьеру в Китае", – сообщает Спорт 24.

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