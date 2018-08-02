Мексиканец Агирре возглавил сборную Египта

Стало известно имя нового тренера сборной Египта по футболу. Им стал мексиканский специалист Хавьер Агирре, заменивший на этом посту аргентинца Эктора Купера.

59-летний Хавьер Агирре в прошлом полузащитник сборной Мексики и мексиканских "Америки" и "Гвадалахары". В качестве тренера он работал с национальными сборными своей страны и Японии, а также с мексиканскими и испанскими клубами. До прихода в сборную Египта Агирре тренировал клуб "Аль-Вахди" из Объединенных Арабских Эмиратов.

На последнем чемпионате мира по футболу сборная Египта проиграла все три матча группового турнира – соответственно командам Уругвая (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2). Выступление египтян было признано неудовлетворительным и повлекло отставку аргентиского специалиста Эктора Купера.