Гарет Саутгейт продолжит работать со борной Англии

Гарет Саутгейт останется главным тренером сборной Англии по футболу. Контракт с 47-летним специалистом будет продлен до 2022 года. Таким образом, Саутгейт будет руководить англичанами во время чемпионата Европы 2020 и на чемпионате мира 2022.

На завершившемся в России чемпионате мира сборная Англии заняла четвертое место. Впервые с 1990 года англичанам удалось пробиться в полуфинал. Выступление команды было признано успешным, и Футбольная ассоциация намерена предложить Саутгейту новый контракт с улучшенными условиями.

Новое соглашение будет рассчитано до 2022 года. Переговоры начнутся на следующей неделей. Сам Саутгейт готов продолжить работу с английской сборной.