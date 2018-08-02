Трамп поблагодарил Ким Чен Ына

Дональд Трамп, президент США, поблагодарил Ким Чен Ына за передачу останков американских военнослужащих, погибших в годы Корейской войны (1950-1953 годов).

Трамп также выразил признательность Ким Чен Ыну за полученное от него "приятное письмо". Президент США отметил, что ждет скорой личной встречи с северокорейским лидером.

Белый дом ранее объявил, останки американских военнослужащих были переданы США. Договоренность об этом была достигнута во время саммита президента Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, который состоялся 12 июня, передает ТАСС.

На территории авиабазы Осан в Республике Корея прошла церемония репатриации останков. В тот же день на расположенной в Гонолулу (штат Гавайи) базе ВВС США Перл-Харбор – Хикам состоялась церемония возвращения в США останков погибших американских солдат.

Эти останки, по мнению специалистов, лишь предположительно могут принадлежать американцам. В корейской войне сражались граждане различных стран. Как уточнили в Пентагоне, что многие из убитых на территории Северной Кореи военнослужащих были похоронены своими же товарищами на полях сражений. Среди захваченных в плен американцев тоже были погибшие.

Содержимое контейнеров после торжественной церемонии будет направлено в лабораторию Минобороны США для экспертизы и опознания.