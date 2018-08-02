Три российские биатлонистки будут выступать за сборную Украины

Три российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко приняли решение выступать за сборную Украины. В настоящее время спортсменки ждут новые документы, которые позволят им выступать за украинскую команду.

Из всех трех спортсменок только Анастасия Рассказова представляла Россию на юниорских соревнованиях. Екатерина Бех и Оксана Москаленко за нашу команду не выступали. У всех трех биатлонисток есть право на получение украинского гражданства.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подтвердил переход трех россиянок в сборную своей страны. По его словам, спортсменки проходят процесс натурализации. Ранее Рассказова, Бех и Москаленко предпринимали попытки попасть в сборную Белоруссии.