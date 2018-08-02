Воевавший за исламистов житель Тюмени получил 16 лет колонии

Житель Тюменской области Александр Захаров получил 16 лет колонии за участие в боевых действиях на стороне запрещенной в РФ террористической организации ИГ. В 2016 году осужденный приехал в Сирию, где примкнул к исламистам, сообщает "Интерфакс".

Следствие установило, что Захаров прошел обучение в одном из полевых лагерей преступников, после чего ему дали в руки оружие.

Приговор в отношении осужденного вступил в силу.