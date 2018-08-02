Число жертв извержения вулкана Фуэго увеличилось до 163 человек

В Гватемале число жертв извержения вулкана Фуэго, который произошел в начале июня, увеличилось до 163 человек, передает ТАСС.

По данным Национального института криминалистики центральноамериканской страны, после удара стихии 262 человека все еще числятся пропавшими без вести. В результате удара стихии, произошедшей 3 июня, полностью разрушены 186 домов, нанесен серьезный ущерб инфраструктуре.

2 миллиона человек ощутили последствия извержения Фуэго. Районы, на которые сошли потоки грязи и лавы, объявлены властями непригодными для последующего проживания.

Высота Фуэго составляет 3,7 км, этот вулкан — один из наиболее активных на территории Гватемалы. Он расположен в 40 км к юго-западу от гватемальской столицы.