Убитые журналисты не учли, что все дороги в ЦАР под контролем различных банд

Российским журналистам советовали не ездить в опасные районы центральноафриканской республики. Об этом рассказали в МИД России. Группа отправилась в темное время суток, их остановил патруль и предупредил, что дальше ехать рискованно. Но Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко все же решили продолжить путь. В посольстве России делают все необходимое для организации транспортировки тел журналистов на родину.

Французской прессе тема убийства журналистов в ЦАР близка, 4 года назад близ Буара погибла 26-летняя Камиль Лепаж. Ее тело обнаружили в машине повстанцев. Историю русских журналистов начали рассматривать буквально поминутно и в отличие от британских и американских СМИ, обратили внимание на слова водителя съемочной группы.

Согласно заявлениям водителя журналистов, дюжина похитителей в тюрбанах, не говорящих ни по-французски, ни на национальном языке санго, в 32 км от Сибю забрала автомобиль съемочной группы, прежде чем расстрелять их. Такое описание указывает на последователей группировки Селека, в основном состоящих из мусульман, в том числе пришедших из соседнего Чада и Судана.

В ответ на это один из главарей Селеки заявил, что их людей на данной территории нет, там присутствуют лишь солдаты ЦАР и Антибалака — вооруженных ополченцев, преимущественно — христиан, противостоящих Селеке.

Впрочем, это не единственные бандитские группировки в стране, на что также обращают внимание французские СМИ. Орудуют везде, столкновения и перестрелки, в том числе и с миротворцами ООН вспыхивают даже в столице. Что уж говорить о провинции, где почти все дороги под контролем у группировок.

"Центральная Африка страдает от насилия со стороны вооруженных групп, сражающихся в провинциях за контроль над ресурсами — это алмазы, золото и даже домашний скот. В ЦАР 4,5 миллиона жителей являются беднейшими в мире, при том, что страна богата алмазами и ураном", — пишет французская пресса.

Как указывает Libération, у российских журналистов при себе было более 8 тысяч долларов и дорогостоящее оборудование. Ссылаются при этом на комментарий от местного правительства, которому другие заграничные СМИ внимание предпочли не уделять.

Один из журналистов был убит на месте, двое других погибли в результате полученных травм. Как сообщил пресс-секретарь правительства Анж Максим Казаги, ссылаясь на слова водителя группы, один из журналистов вступил в борьбу с вооруженными мужчинами, пытаясь спасти от воров съемочную аппаратуру. В Сибю журналисты прибыли из Банги, чтобы в дальнейшем отправиться в Декоа около 17:45, несмотря на то, что их отговаривали от поездки в поздний час.

СМИ также отмечают слова Казаги, что российская съемочная группа пошла на риск — плохо просчитанный и неоправданный. К тому же, пишет издание, у журналистов были туристические визы, они не обратились за помощью ни в российское посольство, ни к местным властям.