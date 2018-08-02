Врачи не нашли следов пыток на телах убитых в ЦАР журналистов

Врачи из ЦАР осмотрели тела убитых в стране российских журналистов и не обнаружили на них следов пыток. Ранее местные СМИ писали, что Орхана Джемаля, режиссера-документалиста Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко похитили исламисты, сообщает "Интерфакс"

"Местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

31 июля стало известно, что в ЦАР погибли российские журналисты, которые снимали фильм о частных военных компаниях.

Сообщалось, что на их автомобиль напали из засады, в результате чего россияне погибли на месте. Выживший водитель машины, где находились журналисты, подтвердил эту точку зрения.