Завершено расследование дела о теракте в петербургском метро

СК РФ завершил расследование уголовного дела о теракте в петербургском метро, который произошел 3 апреля 2017 года.

В числе обвиняемых – 11 участников террористического сообщества, всем предъявлены обвинения, сообщила ТАСС представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В ходе предварительного следствия установлено, что не позднее 2013 года на территории Сирии уроженец Киргизии Сирожидин Мухтаров создал террористическое сообщества. Для осуществления терактов были изготовлены три взрывных устройства.

Два взрывных устройство в питерское метро пронес террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Одно он разместил на станции "Площадь Восстания". Джалилов хотел привести механизм в действие дистанционно, но устройство не сработало. Позже его обезвредили правоохранительные органы.

Второе устройство смертник оставил при себе и привел в действие в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Кроме того, за сутки до теракта Джалилов передал компоненты третьего взрывного устройства своему знакомому. Тот со своим братом и еще несколькими террористами смог его собрать, но использовать не успел – всех задержали в результате спецоперации.

В результате взрыва в вагоне метро погибли 16 человек, ранения получили еще 67.