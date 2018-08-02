Бывший тренер сборной Египта будет тренировать футболистов Узбекистана

Аргентинец Эктор Купер, покинувший пост главного тренера сборной Египта по футболу, в ближайшее время возглавит национальную команду Узбекистана. 6 августа Купер будет представлен в новой роли.

Место главного тренера сборной Узбекистана стало вакантным прошлой осенью, после того как был уволен Самвел Балаян. Команда не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, и Балаян был отправлен в отставку. На должность наставника узбекской сборной претендовали хорват Славен Билич и итальянец Вальтер Маццари, но в итоге выбор пал на Эктора Купера.

"Мы завершили переговоры и достигли соглашения с Эктором Купером. Остались некоторые формальности", — цитирует ТАСС представителя Футбольной ассоциации Узбекистана. Купер 6-го августа прибудет в Ташкент, где проведет первую пресс-конференцию в должности главного тренера сборной Узбекистана.



На недавно завершившемся чемпионате мира аргентинский специалист руководил сборной Египта. Египтяне проиграли все три матча группового этапа – сборным Уругвая (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2). Выступление команды было признано неудовлетворительным, и Купер лишился своего поста.