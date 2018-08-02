Груженая водкой фура врезалась в стелу "Новокузнецк"

Груженая водкой фура на высокой скорости протаранила стелу на въезде в Новокузнецк. Из-за аварии конструкция монумента с названием города была серьезно повреждена, передает телеканал "Россия 24".

Водитель грузовика от полученных травм погиб на месте. Очевидцы предполагают, что мужчина мог уснуть за рулем или почувствовать себя плохо.

По данным полиции, в 09:30 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на въезде в город водитель фуры "Даф", двигаясь по автодороге со стороны деревни Костенково, совершил наезд на стелу "Новокузнецк".

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате ДТП кабину грузовика практически полностью смяло.