"Локомотив" готов купить нападающего сборной Швеции

Чемпион России "Локомотив" договорился с бельгийским "Андерлехтом" о переходе в московский клуб нападающего сборной Швеции Исаака Телина. Осталось добиться согласия самого футболиста.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Андерлехт" провел переговоры с "Локомотивом" и английским "Ньюкаслом". Брюссельцы готовы продать футболиста за 6 миллионов евро. Телину предстоит сделать выбор между участником Лиги чемпионов и середняком английской премьер-лиги.

26-летний Телин принадлежит "Андерлехту", но в прошлом сезоне шведский футболист был арендован "Бевереном". В 33 матчах Исаак забил 19 мячей. Швед конголезского происхождения принимал участие в чемпионате мира 2018. Он выходил на поле в четырех матчах сборной Швеции, но мячей не забивал.

Если сделка состоится, то Телин станет третьим легионером, усилившим состав "железнодорожников". Ранее чемпионы России подписали контракты с польским полузащитником Гжегожем Крыховяком и немецким защитником Бенедиктом Хеведесом.