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2 августа 201810:42

Поезд Москва - Пекин сбил мотоциклиста

36-летний мотоциклист из города Борзя погиб под колесами поезда Москва – Пекин на Забайкальской железной дороге. Трагедия произошла в результате того, что водитель мотооцикла выехал на переезд на красный свет. Машинист экстренно затормозил, но это не помогло, сообщает ТАСС">ТАСС.

По данным полиции, у водителя мотоцикла "Рейсер РС 250" не было государственного регистрационного знака. Он выехал на пути и упал, после чего на мужчину наехал поезд. Пострадавший скончался на месте.

Пассажиры поезда не пострадали, а его задержка составила 30 минут. Железнодорожное движение на участке, где произошла трагедия, восстановлено.

 

 

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