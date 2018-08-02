"Наполи" передумал покупать Фернандеса

Итальянский "Наполи" отказался от идеи приобретения защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса. Неаполитанцев отпугнула высокая цена футболиста.

Армейцы рассчитывают выручить от продажи Фернандеса не менее 25 миллионов евро. Эта сумма оказалась чрезвычайно высокой для "Наполи". Кроме того, сам Марио не испытывает желание уезжать из Москвы в Неаполь. Поэтому "Наполи" решил отказаться от покупки защитника сборной России, сообщает "Спорт-Экспресс".

Теперь приоритетной целью вице-чемпионов Италии стал защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан, желающий вернуться из Англии на родину. Если переход игрока сборной Италии сорвется, то неаполитанцы попытаются получить игрока "Тоттенхэма" Сержа Орье.