Грабитель на глазах охранника вынес из подмосковного магазина алкоголя на 100 тысяч рублей

Несколько десятков бутылок дорогостоящей водки на общую сумму свыше 100 тысяч рублей среди бела дня похитил из продуктового магазина в Видном вооруженный пистолетом мужчина, при этом он действовал открыто и никуда не спешил, сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.

"Сначала вынесу водку, потом оплачу", — пообещал охраннику 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии, направлявшийся к выходу мимо касс. Понимания он не встретил, а потому использовал в качестве аргумента пистолет. Продемонстрировав оружие пожилому сотруднику ЧОП, мужчина спокойно направился к автомобилю.

Спустя пару часов его задержали в районе деревни Суханово, алкоголь обнаружили нетронутым в багажнике.

Подозреваемого отправили под домашний арест, ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье "Разбой".