Игривая косатка столкнула две яхты в Канаде

Игры косатки с якорем обернулись столкновением двух судов на острове Ванкувер в Канаде, сообщает UPI. Свидетелем инцидента стала местная жительница Ара Стивенсон, которая сняла инцидент на видео.

Эти кадры были сняты 23 июля в заливе Комокс, когда женщина возвращалась с рыбалки. Кита-убийцу заинтересовал якорный трос — он схватил его и потянул в сторону рядом стоящего парусника. В результате суда столкнулись и получили незначительные повреждения, но никто из людей не пострадал.

Стивенсон призналась, что давно живет на острове и не раз встречала косаток, но такое поведение наблюдала впервые.

Основатель компании Lifeforce Питер Гамильтон отметил, что такие игры представляют опасность и для самих китов-убийц. Так, в 2006 году молодая косатка по кличке Луна погибла, попав под винт лодки, которую она "сопровождала".