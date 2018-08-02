Соседи зовут его Маугли: мальчика на Урале несколько лет не выпускали из дома

В городе Каменск-Уральский Свердловской области сотрудники правоохранительных органов выясняют, действительно ли 16-летнего подростка несколько лет не выпускали из дома, передает "Интерфакс".

Следователи также проверят работу должностных лиц, контролировавших условия жизни и воспитания этого подростка.

По словам старшего помощника прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марины Канатовой, подросток имеет только три класса образования. По данному факту проводит проверку прокуратура.

Известно, что подросток проживает с матерью в частном доме, соседи называют его Маугли, поскольку он пять лет не выходил за территорию двора дома.

В настоящее время с семьей ребенка работают сотрудники надзорных органов и комиссия по делам несовершеннолетних.