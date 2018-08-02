Тема:
Пытки в колонии 42 минуты назад
Дело о пытках: еще один фигурант написал явку с повинной и просит не арестовывать его
Явку с повинной написал еще один фигурант дела о пытках в исправительной колонии №1, начальник отряда № 4 отдела по воспитательной работе с осужденными Алексей Микитюк. Его адвокат Лариса Кондратьева пообещала, что Микитюк не скроется от следствия, сообщает ТАСС.
"Он не сможет оказать давление на других фигурантов. Он единственный кормилец в семье", — сказала адвокат обвиняемого.
Микитюк утверждает, что у него жена и маленький сын. Его защита пытается воспрепятствовать тюремному заключению фигуранта.
Кроме того, семья Микитюка "вынуждена платить три кредита", а его супруга не работает. Адвокат попросила учесть материальное положение семьи обвиняемого при вынесении приговора.
Гособвинитель, однако, считает избрание более мягкой меры невозможным. Впрочем, по словам адвоката, следствие рассматривает вариант досудебного соглашения с обвиняемым – тот готов давать показания и сотрудничать с властями.
Материал о пытках в ярославской колонии летом 2017 года появился 20 июля на сайте "Новой газеты". Текст сопровождался десятиминутной видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда "Общественный вердикт". На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. Региональное следственное управление СК РФ по сообщениям СМИ об инциденте возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, 24 июля оно передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.
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