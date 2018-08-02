У "Зенита" будут сразу два капитана

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что в его команде будет сразу два капитана. Это защитники Александр Анюков и Бранислав Иванович.

Во время предсезонной подготовки капитаном петербуржцев был Анюков. Но в матче первого тура с "Енисеем" он не принимал участия, и на поле команду вывел сербский легионер Бранислав Иванович. Сергей Семак объяснил, что в "Зените" будут два капитана – Анюков и Иванович.

"Во время предсезонной подготовки Анюков выводил команду с капитанской повязкой. В игре с "Енисеем" он не принимал участия, поэтому повязка была у Ивановича. Сейчас у нас два капитана, посмотрим, кто из них сколько будет играть", — приводит слова Семака РИА Новости.

В субботу "Зенит" проведет матч второго тура с тульским "Арсеналом". Семак выразил уверенность, что стадион в Санкт-Петербурге будет заполнен до отказа. "Ничего особенного от фанатов не ждем. Нам нужна такая же поддержка, как всегда. Все соскучились по родному клубу. Три месяца без клубного футбола — большой срок. Мы ждем, надеемся и верим, что наши болельщики заполнят стадион и поддержат нас. Это важно. В Петербурге всегда потрясающий эмоциональный фон", — заявил Семак.