На Кубани разбился и полностью сгорел Ми-2

В Краснодарском крае разбился и почти полностью сгорел вертолет Ми-2, проводивший сельхозработы.

К моменту, когда на место падения машины прибыли первые пожарные, от вертолета уже мало что осталось, рассказали "Интерфакс" в экстренных службах.

49-летний пилот вертолета погиб. По факту крушения проводится проверка.