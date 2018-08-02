Петербуржец на Toyota сломал руку отказавшемуся его пропустить водителю

В Санкт-Петербурге водитель седана Kia получил перелом лучевой кости руки и пару рассечений за отказ уступить дорогу владельцу внедорожника Toyota. Камера регистратора запечатлела короткую стычку автовладельцев.

Инцидент произошел вечером 1 августа на набережной Макарова. Мужчина за рулем Kia, как видно на кадрах, дважды намеренно мешал водителю белой Toyota протиснуться вперед в нарушение правил. В конце концов последний заехал на бордюр, перекрыл проезд легковушке, а сам отправился выяснять отношения.

Открыв дверь, он тут же нанес пару ударов по лицу противнику, после чего вытащил его из салона и едва не отправил в нокдаун посреди проезжей части. Разняли сцепившихся мужчин очевидцы, после чего владелец внедорожника отпустил пару нелестных комментариев и уехал, а пострадавший отправился в травмпункт, где, по словам автора записи, у него диагностировали перелом лучевой кости руки и наложили пару швов на рассечения на лице.