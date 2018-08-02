Гонсало Игуаин стал игроком "Милана"

Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин перешел из "Ювентуса" в другой итальянский суперклуб "Милан". Миланцы арендовали 30-летнего футболиста с условием непременного выкупа.

Игуаин взят аренду на один год. Сумма арендного соглашения составила 18 миллионов евро. Такую же сумму "Милан" выплатит "Ювентусу" через год. Гонсало уже прибыл в Милан, где прошел медобследование. Новичка встречали 200 болельщиков "красно-черных".

Сам Гонсало Игуаин заявил, что его переход состоялся благодаря спортивному директору "Милана" Леонардо, который убедил аргентинца сменить команду. Игуаин отыграл в "Ювентусе" два сезона, а ранее он на протяжении трех лет был футболистом "Наполи".