Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео

Вертолет Ми-2 рухнул на землю во время обработки полей в районе станицы Новомышастовская в Краснодарском крае, пилот винтокрылой машины скончался на месте, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР. Последствия аварии сняли на видео.

ЧП произошло около 09:20 утра 2 августа во время обработки полей, на которых выращивают рис. Судя по представленным кадрам, после удара о землю вертолет загорелся. Пилот — мужчина 1969 года рождения — погиб до приезда спасателей. На записи видно лежащий на окраине поля полностью разрушенный вертолет.

Причину крушения предстоит установить следователям, уже организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.