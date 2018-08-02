Арестован 10-й фигурант дела о пытках в ярославской колонии

В Ярославле Заволжский районный суд вынес решение заключить под стражу еще одного фигуранта дела о пытках в ярославской колонии — начальника по воспитательной работе отряда номер 4 ИК-1 Алексея Микитюка, передает РИА Новости.

Следствие направило ходатайства об аресте четырех фигурантов уголовного дела в суд в среду​​​. Ранее сообщалось о восьми подозреваемых, а теперь их 12.

По словам сотрудника следственных органов, среди участников запечатленного на видео инцидента был и Микитюк, на него указали его коллеги. Свою вину он признал.

При этом адвокат Микитюка отметила, что его действия "не идут ни в какое сравнение с действиями других участников произошедшего". "Он фактически случайно оказался на месте происшествия", — подчеркнула защитник, добавив, что ее подзащитный написал явку с повинной и активно сотрудничает со следствием.

Микитюк просил суд не заключать его под стражу, заявив, что не является рецидивистом и должен остаться с семьей и маленьким сыном.

Как сообщалось ранее, в июле в СМИ попало видео жестокого избиения заключенного. ЧП произошло в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позже подтвердила время и место событий.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, установлены все участники сцены.