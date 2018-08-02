Модрич хочет уйти из "Реала"

Вслед за Криштиану Роналду ряды мадридского "Реала" может покинуть еще один лидер. Капитан сборной Хорватии и один из героев недавно завершившегося чемпионата мира Лука Модрич изъявил желание сменить команду.

Выступающий за "Реал" с 2012 года хорватский полузащитник сказал, что хотел бы поиграть в другой команде. 32-летний Модрич заявил, что ему интересна итальянская серия А.

Эта информация нашла подтверждение на сайте La Gazzetta dello Sport. В приобретении Модрича заинтересован миланский "Интер". Клуб и представители футболиста уже начали переговоры, а миланцы уже отказались от идеи купить у "Баварии" чилийского полузащитника Артуро Видаля.