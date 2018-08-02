Тема:

В ЦАР убиты трое журналистов из России 9 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
2 августа 201813:22

Расследовать убийство журналистов в ЦАР поедут опытные следователи

В Центральноафриканскую Республику отправятся опытные следователи и криминалисты, чтобы расследовать убийство российских журналистов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она напомнила, что законодательство позволяет российским следователям проводить мероприятия за пределами страны, если речь идет о преступлениях, попадающих под юрисдикцию РФ.

О гибели россиян в ЦАР стало известно 31 июля. При убитых нашли журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. На территории республики они снимали документальный фильм.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее по теме

Сейчас

13:21

Генштаб РФ: Сирия восстановила контроль над границей с Иорданией

13:01

Расследовать убийство журналистов в ЦАР поедут опытные следователи

12:37

Арестован 10-й фигурант дела о пытках в ярославской колонии

12:09

На Кубани разбился и полностью сгорел Ми-2

10:10

Поезд Москва - Пекин сбил мотоциклиста

09:28

Завершено расследование дела о теракте в петербургском метро

09:23

Врачи не нашли следов пыток на телах убитых журналистов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Арестован 10-й фигурант дела о пытках в ярославской колонии

Арестован 10-й фигурант дела о пытках в ярославской колонии

36 минут назад
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео

Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео

53 минуты назад
Врачи не нашли следов пыток на телах убитых в ЦАР журналистов

Врачи не нашли следов пыток на телах убитых в ЦАР журналистов

3 часа назад
Тонем, Маск? Tesla ставит новый рекорд по убыткам

Тонем, Маск? Tesla ставит новый рекорд по убыткам

1 час назад
48 в тени: Испания и Португалия идут на рекорд европейской температуры

48 в тени: Испания и Португалия идут на рекорд европейской температуры

2 часа назад
Соседи зовут его Маугли: мальчика на Урале несколько лет не выпускали из дома

Соседи зовут его Маугли: мальчика на Урале несколько лет не выпускали из дома

1 час назад
Самые "больные" регионы России

Самые "больные" регионы России

01.08.2018 11:53
Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

30.07.2018 09:29
Число жертв извержения вулкана Фуэго увеличилось до 163 человек

Число жертв извержения вулкана Фуэго увеличилось до 163 человек

4 часа назад
Минобороны опубликовало архивные материалы об истории ВДВ

Минобороны опубликовало архивные материалы об истории ВДВ

6 часов назад
Жители Приморья спасли котенка амурского лесного кота, приняв его за обычную кошку

Жители Приморья спасли котенка амурского лесного кота, приняв его за обычную кошку

5 часов назад
Роскачество: Samsung теснит Apple в рейтинге лучших смартфонов

Роскачество: Samsung теснит Apple в рейтинге лучших смартфонов

4 часа назад
Рубль в августе 2018 года: внимание на ФРС и доллар

Рубль в августе 2018 года: внимание на ФРС и доллар

31.07.2018 14:51
Изменения в законе: дач больше не будет

Изменения в законе: дач больше не будет

30.07.2018 10:00
Витю спасет трансплантация почки

Витю спасет трансплантация почки

23.07.2018 11:55
Игривая косатка столкнула две яхты в Канаде

Игривая косатка столкнула две яхты в Канаде

1 час назад
Арестован совладелец Urban Group Андрей Пучков

Арестован совладелец Urban Group Андрей Пучков

2 часа назад
Новый Jeep Compass оценили в рублях

Новый Jeep Compass оценили в рублях

2 часа назад
Илон Маск собирается установить видеоигры в электромобили Tesla

Илон Маск собирается установить видеоигры в электромобили Tesla

2 часа назад
"Союзмультфильм" и Успенский решили спор о правах на "Простоквашино"

"Союзмультфильм" и Успенский решили спор о правах на "Простоквашино"

2 часа назад
Многоножки могут вызывать менингит и паралич

Многоножки могут вызывать менингит и паралич

2 часа назад
Поезд Москва - Пекин сбил мотоциклиста

Поезд Москва - Пекин сбил мотоциклиста

2 часа назад
Вести.net: Facebook и Instagram покажут, сколько времени вы в них теряете

Вести.net: Facebook и Instagram покажут, сколько времени вы в них теряете

3 часа назад
Груженая водкой фура врезалась в стелу "Новокузнецк"

Груженая водкой фура врезалась в стелу "Новокузнецк"

3 часа назад
Завершено расследование дела о теракте в петербургском метро

Завершено расследование дела о теракте в петербургском метро

3 часа назад
В России продажи автоматов ставят новые рекорды

В России продажи автоматов ставят новые рекорды

3 часа назад
Трамп поблагодарил Ким Чен Ына

Трамп поблагодарил Ким Чен Ына

4 часа назад
Жертвами аномальной жары стали 73 жителя Мексики

Жертвами аномальной жары стали 73 жителя Мексики

5 часов назад
Авиакомпанию "Якутия" оштрафуют на 100 тысяч рублей за задержку рейсов

Авиакомпанию "Якутия" оштрафуют на 100 тысяч рублей за задержку рейсов

5 часов назад
В США боятся сразу раскрывать показания Марии Бутиной

В США боятся сразу раскрывать показания Марии Бутиной

6 часов назад
Спасательную операцию альпиниста Гукова полностью покрыла его страховка

Спасательную операцию альпиниста Гукова полностью покрыла его страховка

6 часов назад
Восстановление сирийского Алеппо пройдет в три этапа

Восстановление сирийского Алеппо пройдет в три этапа

7 часов назад
WhatsApp будет брать деньги с бизнес-пользователей

WhatsApp будет брать деньги с бизнес-пользователей

7 часов назад
ЦБ планирует докапитализировать и продать АТБ

ЦБ планирует докапитализировать и продать АТБ

7 часов назад
В заливе Находка обнаружено тело погибшего: скорее всего, это гражданин КНДР

В заливе Находка обнаружено тело погибшего: скорее всего, это гражданин КНДР

7 часов назад
30 коварных аккаунтов: Госдеп приветствовал удаление страниц в FB и Instagram

30 коварных аккаунтов: Госдеп приветствовал удаление страниц в FB и Instagram

8 часов назад
Дорогу велосипедистам и дипломатам: в правительстве готовят новые дорожные знаки

Дорогу велосипедистам и дипломатам: в правительстве готовят новые дорожные знаки

9 часов назад
Пилот рухнувшего в Мексике самолета пришел в сознание

Пилот рухнувшего в Мексике самолета пришел в сознание

9 часов назад
В Европе арестованы украинские хакеры, одного передали США

В Европе арестованы украинские хакеры, одного передали США

10 часов назад
Математик-курд получил престижную золотую медаль и сразу же ее "прохлопал"

Математик-курд получил престижную золотую медаль и сразу же ее "прохлопал"

11 часов назад
На цифровизацию госуправления регионы получат дотации

На цифровизацию госуправления регионы получат дотации

11 часов назад
Трамп поручил представителю США на переговорах рассмотреть вопрос пошлин для КНР

Трамп поручил представителю США на переговорах рассмотреть вопрос пошлин для КНР

12 часов назад
В Москве пройдет предварительное слушание по делу полковника Захарченко

В Москве пройдет предварительное слушание по делу полковника Захарченко

12 часов назад
Пассажиры теплохода-пансионата "Лунная соната" получили массовое отравление

Пассажиры теплохода-пансионата "Лунная соната" получили массовое отравление

13 часов назад
Братья Магомедовы и их подельник останутся под арестом до ноября

Братья Магомедовы и их подельник останутся под арестом до ноября

17 часов назад
Дело сестер из Алтуфьева: с карточек убитого отца пропали все деньги

Дело сестер из Алтуфьева: с карточек убитого отца пропали все деньги

18 часов назад