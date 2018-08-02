Расследовать убийство журналистов в ЦАР поедут опытные следователи

В Центральноафриканскую Республику отправятся опытные следователи и криминалисты, чтобы расследовать убийство российских журналистов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она напомнила, что законодательство позволяет российским следователям проводить мероприятия за пределами страны, если речь идет о преступлениях, попадающих под юрисдикцию РФ.

О гибели россиян в ЦАР стало известно 31 июля. При убитых нашли журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. На территории республики они снимали документальный фильм.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство".