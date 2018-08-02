Федор Смолов признал, что находился за рулем во время ДТП

Нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов дал показания полиции по поводу аварии, произошедшей в ночь на 1 августа. Футболист признал, что именно он находился за рулем автомобиля.

Водитель автомобиля ценой в 9 миллионов рублей не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Машина принадлежала девушке Смолова. Федор признал, что за рулем находился он.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Смолов сказал, что плохо себя почувствовал и не справился с управлением. После аварии он оставил место происшествия. Теперь нападающему "Краснодара" грозит лишение водительских прав и административный арест.