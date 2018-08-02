2 августа 201813:18
Федор Смолов признал, что находился за рулем во время ДТП
Нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов дал показания полиции по поводу аварии, произошедшей в ночь на 1 августа. Футболист признал, что именно он находился за рулем автомобиля.
Водитель автомобиля ценой в 9 миллионов рублей не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Машина принадлежала девушке Смолова. Федор признал, что за рулем находился он.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", Смолов сказал, что плохо себя почувствовал и не справился с управлением. После аварии он оставил место происшествия. Теперь нападающему "Краснодара" грозит лишение водительских прав и административный арест.
Сейчас
13:21
Генштаб РФ: Сирия восстановила контроль над границей с Иорданией
Картина дня
-
Российских журналистов в ЦАР не пытали
- В Мексике разбился самолет, все выжили
- Умерла актриса из "Тайн следствия"
- Разбитую Федором Смоловым BMW сняли на видео
- Без кондиционеров и биотуалетов: РЖД вводит составы-лоукостеры
- В Европе уже плюс 48 в тени
Самое читаемое
-
30 ударов ножом: сестры-убийцы побывали на следственном эксперименте
- Пропавший корреспондент "АиФ" найден мертвым
- Трехлетняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже
- Ключом и ломом: мужчина свинтил с железной дороги 275 тонн гаек
- Форвард сборной России Смолов разбился в ДТП
Авто.Вести.Ru
-
Обновленный Hyundai Tucson: старт продаж в России и цены
- Новый Jeep Compass оценили в рублях
- В России продажи автоматов ставят новые рекорды
- Под Сочи собираются построить самую дорогую в России дорогу
- Renault Logan скоро превратится в "паркетник"
Экономика
-
ЕС приглашает страны Азии на переговоры по "торговой войне"
- Долги россиян растут в 2 раза быстрее зарплат
- "Роскачество" составило рейтинг смартфонов
- Из дела Пола Манафорта пропал российский след
- Россияне все чаще перекредитовываются
Недвижимость
-
Женя Осин продает квартиру, чтобы купить еды
- Изменения в законе: дач больше не будет
- В платежках ЖКХ может появиться новая строка
- NASA показало, какими будут дома на Марсе
- Что можно купить в Австрии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Качественный и регулярный секс помогает обрести смысл жизни
- Как правильно наносить солнцезащитный крем
- Рождение ребенка сокращает жизнь женщины на два года
- Есть вопрос: можно ли подхватить инфекцию от кондиционера
- Слишком много сидеть смертельно опасно
Вести в 20.00
-
Освобождение юга Сирии
- Пассажиры мексиканского рейса благодарят судьбу и экипаж
- "Крейсер несметных сокровищ" оказался выдумкой аферистов
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Полиция задержала облизавшего москвичку в лифте гражданина Узбекистана
- Москвичка на шестом месяце беременности раньше срока родила в Турции
- Очевидцы рассказали об обрушении моста на Ярославском шоссе
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Москвичи увидели Кровавую Луну и великое противостояние Марса
- Судебные приставы вышли на охоту
- Из Италии в Китай - за 20 минут: выходные в Москве
- Арбузы даже на обочинах: где их не стоит покупать
- Легенда с молотка: знаменитый ресторан "Прага" выставлен на торги
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новая геометрическая форма открыта благодаря клеткам эмбриона
- Ловкость рук: робототехнику начали обучать в виртуальной реальности
- Коралловые "банды" ловят и пожирают опасных медуз
- Искусственный интеллект читает по губам в несколько раз лучше человека-профессионала
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Гоген Солнцев и его 63-летняя супруга готовятся стать родителями
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Названы лучшие фильмы Шукшинского кинофестиваля
- Ушел из жизни Владимир Войнович
- Мику Джаггеру - 75 лет
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки
Сегодня
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
1 час назад
Арестованный совладелец Urban Group сбежал за границу
25 минут назад
Федор Смолов признал, что находился за рулем во время ДТП
13 минут назад
10 самых дорогих монет в мире
2 часа назад
Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике
30.07.2018 09:29
Рубль в августе 2018 года: внимание на ФРС и доллар
31.07.2018 14:51
Изменения в законе: дач больше не будет
30.07.2018 10:00
Витю спасет трансплантация почки
23.07.2018 11:55
17 брендов изменили цены на свои автомобили всего за 2 недели
34 минуты назад
Арестован 10-й фигурант дела о пытках в ярославской колонии
44 минуты назад
Игривая косатка столкнула две яхты в Канаде
1 час назад
Новый Jeep Compass оценили в рублях
2 часа назад
Многоножки могут вызывать менингит и паралич
2 часа назад
Поезд Москва - Пекин сбил мотоциклиста
2 часа назад
Груженая водкой фура врезалась в стелу "Новокузнецк"
3 часа назад
В России продажи автоматов ставят новые рекорды
3 часа назад
Трамп поблагодарил Ким Чен Ына
4 часа назад
Жертвами аномальной жары стали 73 жителя Мексики
5 часов назад
В США боятся сразу раскрывать показания Марии Бутиной
6 часов назад
Восстановление сирийского Алеппо пройдет в три этапа
7 часов назад
WhatsApp будет брать деньги с бизнес-пользователей
7 часов назад
ЦБ планирует докапитализировать и продать АТБ
7 часов назад
Пилот рухнувшего в Мексике самолета пришел в сознание
10 часов назад